Jest porozumienie ws. tranzytu ukraińskiego zboża

Transporty zboża z Ukrainy przejeżdżające przez Polskę mają być konwojowane i monitorowane.

O zawarciu porozumienia poinformował we wtorek wieczorem minister rolnictwa, Robert Telus. „Zaraz po zamknięciu (granicy – przyp. red.) kontynuowaliśmy rozmowy ze stroną ukraińską o tym, jak doprowadzić do tego, by tranzyt przez Polskę mógł jechać, ale żeby było zabezpieczenie, gwarancja, że te produkty, szczególnie zboże, nie zostawały w Polsce (…) Dwa dni rozmów, ale mogę powiedzieć i to jest najważniejsze, zakończonych pełnym sukcesem” – powiedział szef polskiego resortu rolnictwa.

Tranzyt zboża przez Polskę ma być odblokowany w nocy z czwartku na piątek, gdy będą gotowe niezbędne uregulowania prawne. Transporty mają być konwojowane przez służby celno-skarbowe, a także zabezpieczone plombami systemu SENT, jaki wykorzystuje m.in. technologię GPS.

Według strony ukraińskiej, Rosja aktualnie blokuje możliwość eskportu zboża drogą morską. Statki z ukraińskim zbożem są obecnie zablokowane w Turcji. Porozumienie ws. eksportu zboża przez Morze Czarne wygasa 18 maja 2023r.

Na podstawie: pravda.com.ua, tvn24.pl