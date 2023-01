Brytyjski wywiad: Rosji może nie udać się okrążenie Bachmutu

W pobliżu Bachmutu, w tym zwłaszcza w sąsiednim Soledarze trwają ciężkie walki, jednak rosyjskie próby szturmu miasta jak na razie zakończyły się niepowodzeniem.

Do wydarzeń, jakie mają miejsce w Donbasie odniósł się wczoraj wieczorem prezydent Ukrainy. „Rosjanie rzucą wszystko, co im pozostało i wszystkich, których będą w stanie zebrać, aby spróbować odwrócić sytuację w wojnie i przynajmniej odwlec porażkę (…) jakakolwiek próba ich natarcia powinna zakończyć się porażką. Dziękuję wszystkim naszym partnerom, którzy to rozumieją” – powiedział Zelensky.

Według analiz brytyjskich służb wywiadowczych, siły rosyjskie w ciągu ostatnich 4 dni podjęły działania ofensywne w kierunku Soledaru i udało się im przejąć kontrolę nad częścią miasta. Mimo tego, to opanowanie Bachmutu pozostaje głównym celem operacyjnym działań strony rosyjskiej, a zajęcie Soledaru ma umożliwić okrążenie od północy i zagrożenie ukraińskim liniom zaopatrzeniowym. Mimo tego, według ocen brytyjskich jest mało prawdopodobne, aby siły rosyjskie były w stanie w najbliższym czasie otoczyć Bachmut, jako że armia ukraińska zajmuje tam stabilne i dobrze przygotowane pozycje obronne.

Według komunikatu Sztabu Generalnego SZ Ukrainy, kolejny szturm pozycji ukraińskich Soledarze w nocy z 9 na 10 stycznia zakonczył się niepowodzeniem.

Na podstawie: pravda.com.ua