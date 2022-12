Słowacja planuje przekazanie Ukrainie samolotów MiG-29

Kwestia dostaw samolotów dla Sił Zbrojnych Ukrainy jest omawiana od wiosny 2022 roku.

Według ministra spraw zagranicznych Słowacji, Rastislava Kaczera, cytowanego przez agencję informacyjną Interfax Ukraina, przygotowania do przekazania samolotów mogą się rozpocząć w najbliższym czasie, to jest w ciągu najbliższych kilku tygodni. Minister potwierdził gotowość rządu słowackiego do przekazania samolotów. „Rozmawiamy z naszymi partnerami z NATO jak to zrobić” – powiedział szef słowackiego MSZ.

Sprawa ta miała być omawiana podczas ostatniego spotkania przedstawicieli władz Słowacji z prezydentem Ukrainy.

Od 1 września 2022 roku słowacka przestrzeń powietrzna jest patrolowana przez samoloty wojskowego Polskich Sił Powietrznych. Porozumienie w tej sprawie pomiędzy Polską a Słowacją w założeniu ma umożliwić przekazanie samolotów MiG-29 Ukrainie.

Na podstawie: pravda.com.ua, mil.in.ua,