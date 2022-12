Zelensky: Rosja mogłaby rozpocząć wycofyanie wojsk w Boże Narodzenie

Prezydent Ukrainy na spotkaniu grupy G7 zaproponował działania, jakie mogłaby podjąć Moskwa dla zakończenia wojny.

„Proponujemy, by Rosja zrobiła krok do rozwiązania dyplomatycznego, o którym tak często mówi: przed nami święta, jakie obchozą miliardy ludzi: Boże Narodzenia według kalendarza gregoriańskiego, Nowy Rok, Boże Narodzenie według kalendarza juliańskiego. To czas, gdy ludzie myślą o pokoju, a nie o agresji. Proponuję Rosji, by chociaż spróbowała udowodnić, że może zrezygnować z agresji (…) na święta Bożego Narodzenia mogłoby rozpocząć się wycofywanie wojsk z terytorium Ukrainy” – powiedział Zelensky.

Zelensky dodał, że takie działanie pozwoliłoby na umożliwie wstrzymania ognia. Zaproponował także rozmowy w specjalnym formacie, Global Peace Formula Summit, podczas którego mogłyby zostać omówione kwestie realizacji planu pokojowego.

Równocześnie, Wołodymyr Zelensky ostrzegł przed kolejnymi atakami na ukraińską infrastrukturę krytyczną, zaznaczając, ze „blackout” to „ostatnia nadzieja” Federacji Rosyjskiej.

Przedstawiciele krajów G7 podczas poniedziałkowego spotkania uzgodnili dalsze wsparcie dla Ukrainy.

