USA przygotowały kolejny pakiet pomocy dla Ukrainy

W ramach pakietu SZ Ukrainy otrzymają m.in. czołgi i systemy obrony przeciwlotniczej.

Wartość pakietu to ok. 400 mln dolarów. W jego ramach na Ukrainę trafi m.in. 45 zmodernizowanych czołgów T-72 z zapasów armii czeskiej; strona amerykańska sfinansuje także remont kolejnych 45 wozów tego typu, co oznacza łącznie dostawę 90 czołgów. Ponadto, Ukraina otrzma także 250 pojazdów opancerzonych M1117, 40 kutrów opancerzonych, 1100 dronów „Phoenix Ghost” oraz wyrzutnie i rakiety systemu „Hawk”.

Część wyposażenia ma dotrzeć na Ukrainę jeszcze w tym roku.

Najprawdopodobniej na Ukrainę dotarły już dwie baterie pocisków przeciwlotniczych NASAMS. Docelowo, Ukraina ma otrzymać 8 baterii NASAMS. Dostawy pocisków „Hawk” zadeklarowała także Hiszpania.

Na podstawie: pravda.com.ua,