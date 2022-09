Sekretarz generalny NATO: wojna w Ukrainie wchodzi w krytyczną fazę

Według Jensa Stoltenberga Ukraina powinna nadal otrzymywać wsparcie wobec stałego nacisku ze strony Rosji.

„Wojna wchodzi w krytyczną fazę. Ukraińska armia zatrzymała rosyjkie natarcia na Donbasie, kontratakowała i znowu wzięła pod kontrolę swoje terytorium. W ciągu ostatnich dni widzieliśmy znaczny progres w obwodach chersońskim i charkowskim” – powiedział Stoltenberg. Dodał, że w najbliższych miesiącach solidarność i jedność krajów sojuszniczych będzie poddana próbie wobec naciski Rosji związane z sektorem energetycznym.

Sekretarz generalny NATO podkreślił niezmienną wolę Sojuszu do obrony terytorium krajów członkowskich na wypadek dalszej agresji ze strony Rosji. „Rosja zaangażowała ponad 80% swoich sił lądowych do działań przeciwko Ukrainie, a więc to, co się tam odbywa, będzie miało znaczenie dla ogólnej zdolności Rosji do zagrażania jakiemukolwiek krajowi członkowskiemu NATO.

Stoltenberg wezwał kraje Sojuszu do dalszego wspierania Ukrainy wszystkim środkami, które są jej niezbędne dla przeciwdziałania rosyjskiej inwazji.

Według dostępnych informacji, Siły Zbrojne Ukrainy prawdopodobnie okrążyły dużą liczbę rosyjskich jednostek pod Izjumem.

