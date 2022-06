Ukraina otrzymała status kandydata do Unii Europejskiej

O decyzji Rady Europejskiej poinformował jej przewodniczący, Charles Michel

Równolegle z Ukrainą status kandydata do UE otrzymała także Mołdawia. Decyzja podjęta przez Radę jest zgodna z rekomendacją Komisji Europejskiej z 17 czerwca 2022 roku. Ukraina złożyła wniosek o nadania statusu kandydata 28 lutego 2022 roku, gdy trwała już rosyjska inwazja.

„To historyczny moment. Dziś ma miejsce decydujący krok na waszym szlaku do UE. Pozdrawiam Wołodymyra Zelenskiego i Maję Sandu oraz narody Ukrainy i Mołdawii. Nasza przyszłość jest wspólna” – napisał na Twitterze Charles Michel.

Pod koniec 2022 roku Komisja Europejska ma przedstawić pierwsze oceny dotyczące realizacji reform przez Ukrainę, jednak wobec trwających działań zbrojnych, ocena ta może zostać przełożona na późniejszy termin.

„Szczerze cieszę się z nadania Ukrainie statusu kandydata. To unikalny i historyczny moment dla stosunków Ukrainy i UE. Jestem wdzięczny Charlesowi Michelowi, Ursuli von der Layen i liderom państw UE za wsparcie. Przyszłość Ukrainy jest w UE” – powiedział Wołodymyr Zelensky.

„Status kandydata to dla Ukrainy nowe reformy, większe zbliżenie z UE we wszystkich sektorach gospodarki i proces powolnego wchodzenia na rynek UE” – stwierdził z kolei premier Ukrainy Denis Szmihal dodając, że Ukraina chciałaby przejść szlak do członkostwa możliwie szybko, co będzie wymagać wsparcia zarówno w realizacji reform jak i w odbudowie kraju.

