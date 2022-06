Andrzej Duda: Rosję trzeba zmusić do rozmów z Ukrainą

Według polskiego prezydenta żaden kraj Europy Wschodniej nie może pozostać neutralnym wobec działań Rosji na Ukrainie

Według Andrzeja Dudy, Ukraina powinna nadal być wspierana na szlaku zbliżenia ze strukturami zachodnimi, jak również w działaniach zbrojnych toczących się w związku z agresją Rosji. Polska powinna być zainteresowana przestrzeganiem przez wszystkie kraje prawa międzynarodowego i zmuszeniem Rosji do takiego podejścia. „Sankcje powinny działać dotąd, dopóki Ukraina sama nie stwierdzi, że można je znieść” – powiedział Andrzej Duda.

„To oznaczania konieczność zatrzymania działań zbrojnych, a po drugie pełne odnowienie kontroli nad całym terytorium Ukrainy” – powiedział Duda podczas narady polskich ambasadorów, która odbywa się w Warszawie. Dodał, że Polska przekazała Ukrainie broń o wartości 1,6 mld dolarów także po to, by Polska nie musiała za jakiś czas rosyjskich ataków na polskim terytorium. „Te potrzeby należy zaspokajać od razu, tu chodzi o minuty czy godziny, nie ma czasu czekać dni czy tygodnie” – dodał.

„W tej części Europy nie można być neutralnym: musisz być albo ze Wschodem, albo z Zachodem. Jeśli Ukraińcy przelewają krew za to, aby móc być z Zachodem, to trzeba im pokazać, że kraje zachodnie mają dla nich otwarte drzwi, że wspólnota się na nich nie zamyka i nie widzi w nich części „russkiego miru” – powiedział Andrzej Duda dodając, że nadanie Ukrainie statusu kandydata do UE ma fundamentalne znaczenie, a Polska będzie wspierać te działania, które powinny zakończyć się członkostwem Ukrainy w Unii Europejskiej.

„Możliwe, że właśnie teraz odbywają się zmiany w relacjach pomiędzy naszymi krajami, których nie było przez dziesięciolecia, a może i stulecia. Zmarnowanie tej szansy było by grzechem dla następnych pokoleń. Musimy robić wszystko, by wykorzystać tą szansę” – powiedział prezydent RP odnosząc sie do relacji polsko-ukraińskich. Dodał, że polscy dyplomaci w krajach swojego przebywania powinni przekonywać polityków do zamrożenia rosyjskich środków finansowych i przekazania ich na cele odbudowy Ukrainy.

Na podstawie: ukrinform.ua, prezydent.pl