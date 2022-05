UE omówi nowy format współpracy otwarty także dla Ukrainy

O planach powołania nowej formuły współpracy poinformował przewodniczący Rady Europejskiej, Charles Michel.

„Istnieje geopolityczna wspólnota, która ciągnie się od Rejkjaviku do Baku lub Erywania, od Oslo do Ankary. Jestem przekonany, że powinniśmy nadać tej geograficznej przestrzeni polityczną formułę. I powinniśmy to zrobić od razu” – powiedział Michel dodając, że inicjatywa ta nie powinna być alternatywą dla dalszego rozszerzania Unii Europejskiej. Zdaniem przewodniczącego RE, proces ten, wstrzymany kilka lat temu, powinien zostać znów zaktywizowany. Konsultacje w tej sprawie mają się odbyć na szczycie UE pod koniec czerwca.

Według wstępnych założeń, nowy format ma służyć pogłębieniu współpracy dla rozwiązywania wspólnych problemów, w tym sprzyjania pokojowi, stabilności i bezpieczeństw na kontynencie europejskim. Do udziału mają zostać zaproszone kraje bałkańskie, Ukraina, Mołdawia i Gruzja oraz inne kraje z którymi UE ma bliskie relacje.

W ramach współpracy ze wskazanymi krajami mają być realizować m.in. wspólne projekty z zakresu rozwoju infrastruktury i energetyki, a także działania w ramach już istniejących programów współpracy np. Erasmus lub Horizon.

Z kolei Komisja Europejska zaproponowała stworzenie nowego mechanizmu na rzecz odbudowy Ukrainy pod nazwą „Rebuild Ukraine”. O ile jak na razie trwają nadal działania wojenne, to KE już teraz chce podjęcia prac nad podstawowymi instrumentami odbudowy powojennej Ukrainy. W pracach mechanizmu mają brać udział także przedstawiciele krajów G7 i G20 oraz inne państwa i organizacje międzynarodowe. Odbudowę ma przyśpieszyć również partnerstwo pomiędzy miastami i instytucjami z UE i Ukrainy. Mechanizm ma być włączony do budżetu UE i tym samym ma być zapewniona jego jawność i przejrzystość.

Ocenia się, że koszty odbudowy Ukrainy po wojnie mogą wynieść ok. 600 mld dolarów.