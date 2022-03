Rosyjski atak na Ukrainę – dzień szesnasty, stan na godzinę 22.00

Sekretarz Rady Bezpieczeństwa i Obrony Ukrainy Ołeksandr Daniłow ostrzegł Białorusinów przed udziałem w rosyjskiej agresji przeciwko Ukrainie. „Lepiej zostać w domu, niż wrócić jako Gruz-200, jak wielu rosyjskich żołnierzy” – powiedział przewodniczący RNBO Ukrainy.

Ostrzeżenia ze strony ukraińskiej mają związek z incydentem, jaki miał miejsce w piątek po południu: rosyjskie samoloty wleciały w przestrzeń powietrzną Ukrainy, a następnie ostrzelały terytorium Białorusi (m. Kopani, położoną przy samej granicy z Ukrainą). Ostrzał nie spowodował strat, jednak pojawiły się obawy, że działanie to może być pretestem do włączenia się Białorusi do wojny – o czym miała być mowa podczas wizyty prezydenta Białorusi w Moskwie.

Siły rosyjskie nie dokonały żadnych większych postępów w działaniach na terytorium Ukrainy. Trwa ich przegrupowanie, przede wszystkim na północ i wschód od Kijowa – utrzymuje się stałe ryzyko podjęcia ofensywy, której celem ma być okrążenie ukraińskiej stolicy. W godzinach porannych kolejny raz ostrzelane zostały ukraińskie lotniska: w Dniprze, Łucku i Iwanofrankiwsku. Kolejny raz bombardowany był Charków, a ostrzeliwane Mariupol, Izjum, Czernihów, Sumy oraz Mikołajów i liczne miejscowości na Donbasie, w tym przede wszystkim Wołnowacha, gdzie nadal trwają walki (wbrew oświadczeniom strony rosyjskiej, jakoby miasto miało być zajęte tydzień temu).

Żołnierze ukraińscy w czasie realizowanych działań zlikwidowali kolejnych dwóch wysokich rangą oficerów SZ FR: dowódcę 29 Armii, generała Kolesnikowa oraz dowódcę 31 Gwardyjskiej Brygady Wojsk Powietrznodesantowych.

Dzień wcześniej, 10 marca 2022, ukraińska obrona przeciwlotnicza zestrzeliła trzy rosyjskie samoloty Su-25 oraz jeden Su-34 – ten ostatni odniósł uszkodzenia i rozbił się przed lotniskiem w Łunińcu na Białorusi. Ukraińskie lotnictwo przeprowadziło również skuteczne uderzenia na dwie kolumny rosyjskich jednostek powietrznodesantowych (najprawdopodobniej na podejściach do Kijowa).

UE deklaruje gotowość zwiększenia pomocy finansowej dla Ukrainy – pierwsza transza w wysokości 300 mln euro (z 1,2mld) trafiła już do dyspozycji ukraińskich władz.

Na podstawie: mil.in.ua, defence-ua.com

Dariusz Materniak