Rosyjski atak na Ukrainę – dzień siedemnasty, stan na godzinę 22.00

Ukraina wzywa kraje zachodnie do umożliwienia zakupów zestawów obrony przeciwlotniczej oraz samolotów, które pozwolą na ograniczenie rosyjskich działań w powietrzu.

Z takim wnioskiem do państw NATO i UE zwrócił się prezydent Wołodymyr Zelensky podczas wystąpienia w sobotę, 12 marca 2022 roku. „Jest kilka możliwości zamknięcia nieba. Można dostarczać Ukrainie broń przeciwlotniczą i przeciwrakietową i wzywamy, aby to robić. Ukraina znalazła takie możliwości u kilku państw świata (…) pytaliśmy o to te kraje, które mają takie możliwości. Analogiczna sytuacja jest z samolotami. Znaleźliśmy samoloty, dla których mamy pilotów. A potem znaleźliśmy pilotów, którzy są gotowi zostać obywatelami naszego kraju” – powiedział prezydent Ukrainy zwracając się z apelem o umożliwienie takich dostaw.

Według rzecznika Pentagonu Johna Kirby, USA działają na rzecz umożliwienia takich dostaw lub same dostarczają te typy uzbrojenia, które pozostają w ich dyspozycji. Nieoficjalnie mowa jest o możliwości dostaw systemów S-300 pozostających na wyposażeniu kilku krajów NATO, w tym m.in. Słowacji Grecji.

W ciągu ostatniej doby Ukraina zestrzeliła dwa rosyjskie śmigłowce (w obwodzie chersońskim) oraz jeden samolot (w pobliżu Charkowa), a tak co najmniej jeden samolot bezzałogowy nad Kijowem. Z kolei ukraińskie BSL TB-2 zniszczyły kilka rosyjskich pojazdów dowodzenia, WRE i wyrzutnię „Uragan”.

Nadal trwają ostrzały miejscowości na południu i wschodzie Ukrainy, w tym Mikołajewa, nadal oblężonego Mariupola, Izjumu, Ochtyrki, Sum i Czernihowa. Wołnowacha została ostatecznie zajęta przez siły rosyjskie. Walki toczą się nadal w pobliżu Kijowa, w tym przede wszystkim na zachodnich przedmieściach miasta. Z kolei w pobliżu Czernihowa armia ukraińska odzyskała kontrolę nad dwoma kolejnymi miejscowościami i zapobiegła budowie mostu pontonowego, który miał być wykorzystany do działań w kierunku Kijowa.

Według prezydenta Ukrainy, w ciągu 17 dni działań bojowych Ukraina straciła 1300 zabitych żołnierzy. Straty rosyjskie są dziesięć razy większe.

W Melitpolu, Chersoniu i innych miastach zajętych przez rosyjską armię trwają proukraińskie demonstracje.

USA mają przekazać Ukrainie dalszą pomoc wojskową o wartości 200 mln dolarów.

Na podstawie: mil.in.ua, defence-ua.com

Dariusz Materniak