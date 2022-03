To co najważniejsze – wszystko, co dzieje się od 24 lutego – nie jest żadną „specjalną operacją wojskową”, ale pełnoprawną wojną napastniczą Rosji przeciwko Ukrainie. Wojna z użyciem samolotów, rakiet i artylerii. Wojna naznaczona zbrodniami wojennymi i zbrodniami przeciwko ludzkości.

Rosja rozpoczęła agresywną operację przeciwko Ukrainie osiem lat temu, zdobywając Krym i podsycając ogień wojny na Donbasie. W lutym 2022 roku Władimir Putin zademonstrował całemu światu już otwarcie swoje plany: chce rozczłonkować Ukrainę. Rozmowy o denazyfikacji są jawnym złudzeniem: w Ukrainie naziści zabili miliony Ukraińców podczas II wojny światowej. Kreml przygotowywał się do tej agresji, ale Stany Zjednoczone, NATO i UE nie uwierzyły w urojenia rosyjskiej propagandy wskazującej na rzekome zamiary Ukrainy militarnego odzyskania tzw. samozwańczych republik ludowych Donbasu. Rosja postawiła jednak na dalsze kłamstwa Co przyniosło 200 godzin wojny o niepodległość? Męstwo i samoorganizacja ukraińskich obrońców, którzy przeciwstawili się zamysłom rosyjskich agresorów, nie pozwalając zrealizować blitzkrieg. Konsolidowanie ukraińskiego społeczeństwa wokół idei obrony swojego państwa. Ponad 20 ukraińskich dzieci zginęło, ponad 60 zostało zranionych. Ponad milion Ukraińców stało się uchodźcami, a setki tysięcy wyjechało do Unii Europejskiej. Charków, największe rosyjskojęzyczne miasto Ukrainy, zostało ostrzelane przez barbarzyńską artylerię wojsk rosyjskich. Ponad 40 pokojowych mieszkańców zginęło 3 marca w Czernihowie wskutek rosyjskiego bombardowania. Wojska rosyjskie zajęły elektrownię atomową w Czarnobylu w strefie wykluczenia oraz największą w Europie elektrownię atomową w Zaporożu, uprzednio strzelając w nią. Zginęło ponad 9000 rosyjskich żołnierzy, setki dostało się do niewoli, a ukraińscy obrońcy zniszczyli dziesiątki samolotów i setki jednostek opancerzonej techniki i samochodów rosyjskiej armii. Ukraina złożyła wniosek o członkostwo w Unii Europejskiej, co zostało docenione przez Parlament Europejski. Tysiące zagranicznych wolontariuszy wyjeżdża do Ukrainy, aby walczyć z rosyjskimi agresorami. Rosja wciągnęła Białoruś do agresji przeciwko Ukrainie, z jej terytorium wkraczają wojska rosyjskie i wystrzeliwane są pociski manewrujące. Sankcje Zachodu wobec Rosji są bezprecedensowe, a kraj-agresor stopniowo staje się największą na świecie szarą strefą, w której nie działają zachodnie korporacje. Rosyjscy oligarchowie szybko tracą kapitał. Władimir Putin szantażuje świat bronią jądrową. Dwie tury rozmów przedstawicieli Rosji i Ukrainy zakończyły się fiaskiem. Choć nikt nie powie na pewno, kiedy ta wojna się skończy, jasne jest, że znacząco zmieni Europę i świat. Jewhen Mahda – doktor nauk politycznych, politolog, docent Narodowy Uniwersytet Techniczny Ukrainy Politechnika Kijowska, dyrektor wykonawczy Instytutu Polityki Światowej (Ukraina). Autor książek, m.in.: „Wojna hybrydowa. Przeżyć i zwyciężyć” (Гібридна війна. Вижити і перемогти, 2015) i „Agresja hybrydowa Rosji: lekcje dla Europy” (Гібридна агресія Росії: уроки для Європи, 2017). Tekst ukazał się na portalu obserwatormiedzynarodowy.pl