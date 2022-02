Szef polskiego MSZ zaproponował w Moskwie nowy dialog ws. bezpieczeństwa

Zbigniew Rau spotkał się z szefem dyplomacji Rosji, Siergiejem Ławrowem.

„Sytuacja w pobliżu Ukrainy jest bardzo napięta i zagraża jeszcze większą eskalacją. Polskie przewodnictwo w OBWE używa wszelkich działań, aby temu zapobiec i zatrzymać napięcia. Zaproponowaliśmy inicjatywę nowego dialogu na temat europejskiego bezpieczeństwa. Przedstawiłem panu Ławrowowi ten projekt” – powiedział na konferencji prasowej po rozmach Zbigniew Rau. Dodał, że ma nadzieję, że Rosjanie dołączą do projektu i będą mieć w jego rozwój istotny wkład.

„Dialog jest najlepszym rozwiązaniem poważnych problemów. Mam nadzieję, że Rosja podziela ten pogląd” – powiedział szef polskiego MSZ.

Z kolei Siergiej Ławrow stwierdził, że propozycja jest ciekawa, lecz aktualnie poziom zaufania pomiędzy krajami OBWE jest na „rekordowo niskim poziomie”.

Dzień wcześniej, 14 lutego 2022, w czasie rozmowy z Władimirem Putinem, szef rosyjskiego MSZ stwierdził, że w ramach aktualnych działań jest nadal miejsce na dialog z krajami zachodnimi i należy go kontynuować.

„Rosja realizuje ćwiczenia, a jej wojska wracają do miejsc swojej dyslokacji” – powiedział Siergiej Ławrow w odpowiedzi na pytanie, czy Rosja planuje inwazję na Ukrainę. Dodał, że Rosja na swoim terytorium będzie robić to, co uzna za właściwe.

