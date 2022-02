Ministrowie obrony Ukrainy i Białorusi omówili możliwości współpracy

14 lutego 2022 odbyła się rozmowa telefoniczna Oleksija Reznikowa i Wiktora Chrenina.

Podczas rozmowy omówiono przede wszystkim kwestie wzajemnej obserwacji ćwiczeń wojskowych, zwiększenia możliwości wykorzystania środków budowy zaufania i transparentności podczas manewrów, a także procedur unikania incydentów i wzajemnego informowania o nadzwyczajnych sytuacjach.

Oleksij Reznikow poinformował stronę białoruską o przebiegu ćwiczeń „Zamieć 2022”, podkreślając przy tym ich obronny charakter. Podczas ćwiczeń ma być obecny attache obrony Białorusi; analogicznie, planowana jest wizyta ukraińskiego attache podczas kolejnych elementów ćwiczeń „Sojusznicze zdecydowanie 2022”.

„Jestem wdzięczny mojemu koledze Wiktorowi Chreninowi za otwartą rozmowę. Niejednokrotnie podkreślałem, że stosunki pomiędzy narodami białoruskim i ukraińskim są szczególne. Jakiekolwiek zagrożenia czy prowokacje ze strony Ukrainy wobec Białorusi są wykluczone. Również Wiktor Giennadijowicz zapewnił mnie o braku ryzyk i zagrożeń ze strony Białorusi dla Ukrainy. Omówiliśmy aktualne kwestie i ustaliliśmy harmonogram współpracy. Uznaję to za pozytywny sygnał i pierwszy krok owocnej współpracy” – napisał w oświadczeniu po rozmowie Oleksij Reznikow.

Zdaniem ministra obrony Ukrainy, siły rosyjskie na Białorusi są zbyt małe dla podjęcia działań przeciwko Ukrainie. Podobną ocenę wyraził szef RNBO Ukrainy, Oleksij Daniłow w odniesieniu do rosyjskich wojsk na terytorium Rosji. „Jeśli chodzi o zmasowaną inwazję (…) my dziś tego nie widzimy. Czy mogą być jakieś działania agresywne ze strony Rosji? Tak, mogą (…) to taki kraj, czy możemy zmienić sposób myślenia tych ludzi? Zabrali Krym, rozpoczęli wojnę w Donbasie” – powiedział Daniłow na konferencji prasowej po posiedzeniu RNBO i przedstawicieli Rady Najwyższej Ukrainy. Dodał, że Ukraina będzie reagować na naruszenia jej suwerenności i integralności terytorialnej.

Na podstawie: mil.gov.ua, ukrinform.ua, mil.in.ua,