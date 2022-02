Szef MSZ Ukrainy skomentował słowa prezydenta Francji

Dmytro Kuleba odniósł się do wypowiedzi Macrona o „kluczowych najbliższych dniach” w kryzysie pomiędzy Rosją a Ukrainą.

„Odnośnie zdania Emmanuela Macrona o „kluczowych najbliższych dnia” – on, jako doświadczony polityk, z pewnością ma swoje odczucia co do sytuacji po rozmowie z prezydentem Władimirem Putinem i prezydentem Zelenskym. Ale nie ma sensu przywiązywać się do kalendarza: dni, tygodni, miesięcy – trzeba działać planowo. Obiecywano nam wojnę do końca grudnia, potem do połowy stycznia, do końca stycznia, początku lutego – ale nadal jesteśmy w ramach procesu dyplomatycznego” – napisał Dmytro Kuleba.

Na pytanie o to, z jakimi propozycjami przyjechał Macron po rozmowach w Moskwie, Kuleba stwierdził, że były to „pomysły, a nie propozycje”. Dodał, że aktualnie trwa faza rozmów, próby zrozumienia możliwych kompromisów i kroków, które trzeba zrobić, aby wyjść ze ślepej uliczki. W ramach dotychczasowych rozmów miało nie być mowy o rezygnacji Ukrainy z dążeń euroatlantyckich.

Jutro, 10 lutego 2022, w Berlinie odbędzie się kolejne spotkanie doradców prezydentów państw formatu normandzkiego poświęcone realizacji porozumień z Mińska i zakończeniu konfliktu na Donbasie.

Na podstawie: pravda.com.ua,