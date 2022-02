Rosja zamknie znaczną część Morza Czarnego

Federacja Rosyjska ogłosiła zamiar przeprowadzenia ćwiczeń z użyciem uzbrojenia artyleryjskiego i rakietowego na Morzu Czarnym, co będzie wiązać się z zamknięciem części akwenu dla żeglugi.

Ćwiczenia mają odbyć się w dniach 13-19 lutego 2022 i będą realizowane równolegle z manewrami „Sojusznicze zdecydowanie 2022”, które rozpoczęły się dzisiaj, 10 lutego i potrwają do 20 lutego. Zamknięcie obejmuje całą południową część Morza Azowskiego oraz obszary położone na południe i zachód od Półwyspu Krymskiego. Będzie to oznaczać poważne utrudnienia dla żeglugi handlowej z i do ukraińskich portów w Odessie i Mariupolu.

Kwestia zagrożeń na Morzu Czarnym będzie tematem obrad Rady Bezpieczeństwa i Obrony Ukrainy 11 lutego 2022 roku w Charkowie.

Równocześnie, w związku z aktualną sytuacją wysłanie swojego niszczyciela na Morze Czarne zapowiedziała Wielka Brytania. Na akwenie tym od wczoraj znajdują się trzy rosyjskie okręty desantowe, na stałe podporządkowane Flocie Północnej. Z kolei sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg zapowiedział, że w związku z narastającymi zagrożeniami ze strony Rosji w tym obszarze, NATO rozważa rozmieszczenie grup bojowych w ramach wysuniętej obecności wojskowej także w pobliżu Morza Czarnego, m.in. w Rumunii i Bułgarii. Podobne zgrupowania stacjonują już w Polsce i krajach bałtyckich.

Na podstawie: pravda.com.ua, ukrinform.ua,