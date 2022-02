Rosyjski atak na Ukrainę – dzień trzeci, stan na godzinę 12.00

W piątek, 25 lutego i w sobotę 26 lutego 2022, rosyjska armia kontynuuje działania wojenne na terytorium Ukrainy.

W nocy z piątku na sobotę kontynuowane były uderzenia rakietowe na Kijów i kilka innych ukraińskich miast, w tym Charków, gdzie ostrzelane zostały cywilne rejony miasta. W Kijowie, w pobliżu lotniska Żuliany pocisk rakietowy trafił w budynek mieszkalny (na zdj.), nie ma informacji o ofiarach w wyniku tego ataku. Atakowane były także lotniska w Starokonstantynowie i Mirhorodzie. Siły Powietrzne Ukrainy zestrzeliły dwa rosyjskie samoloty Su-25.

Siły rosyjskie kontynuują działania na wspominanych wcześniej odcinkach. Nadal ciężkie starcia trwają na południowym odcinku m.in. w Chersoniu. Miasto nadal znajduje się pod ukraińską kontrolą. Walki trwają także w Melitpolu oraz na wschodnich przedmieściach Mariupola, gdzie w piątek w ciągu dnia siły rosyjskie straciły w wyniku nieudanego szturmu ok. 20 czołgów i innych pojazdów opancerzonych.

Nadal trwają walki także na przedmieściach Charkowa, jak również Czernihowa i Sum. Żadne z tych miast nie zostało zajęte przez siły rosyjskie. W czwartek walki trwały również pod miastem Konotop, gdzie atak rosyjskich wojsk został zatrzymany ze stratą ok. 40 pojazdów.

Walki trwają także w Kijowie: zarówno na podejściach do miasta od strony północno-zachodniej, jak i w samym mieście, gdzie aktywne są przede wszystkim grupy dywersyjne. W starciach zginęło ok. 60 dywersantów, kilkadziesiąt osób zostało aresztowanych. W nocy z piątku na sobotę zniszczona została także rosyjska kolumna zmechanizowana, która próbowała wjechać do miasta od strony zachodniej. Według informacji władz miejskich, aktualnie, poza grupami dywersyjnymi, nie ma w Kijowie rosyjskich oddziałów.

Również w nocy z piątku na sobotę rosyjskie siły wysadziły desant na lotnisku w Wasilkowie, gdzie znajduje się baza wojskowa. W trakcie tych działań ukraińskie lotnictwo zestrzeliło dwa rosyjskie transportowce Ił-76 wraz z desantem na pokładzie. Siły, którym udało się wylądować zostały rozbite już na ziemi i nie były w stanie podjąć działań poza samym lotniskiem i jego okolicą.

Straty rosyjskie są oceniane na ok. 3500 żołnierzy, ponad 500 pojazdów opancerzonych i 102 czołgi, a także 14 samolotów i 8 śmigłowców (według komunikatów strony ukraińskiej, które na bazie oficjalnych i nieoficjalnych doniesień należy uznać za bliskie realiom).

Ukraina otrzymuje kolejne wsparcie w zakresie uzbrojenia: trafiły już tam transporty broni i amunicji z Polski. Przekazanie kolejnych pocisków przeciwpancernych Javelin i przeciwlotniczych Stinger zapowiedziały kraje bałtyckie, a także Holandia. Również USA zadeklarowały kolejne dostawy broni o wartości co najmniej 3 mld dolarów.

Dariusz Materniak