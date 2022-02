Makron i Putin omówili sytuację wokół Ukrainy

W sobotę i niedzielę miały miejsce także rozmowy prezydentów Francji i Ukrainy.

Pierwsza rozmowa Wołodymyra Zelenskiego i Emmanuela Macrona miała miejsce w sobotę, 19 lutego 2022, po powrocie prezydenta Ukrainy z Monachium i dotyczyła aktualnej sytuacji wokół Ukrainy, w tym także zaostrzenia walk na Donbasie.

W godzinach popołudniowych w niedzielę, 20 lutego 2022, rozmowę telefoniczną przeprowadzili także Macron i Putin. O jej przebiegu francuski prezydent poinformował w kolejnej rozmowie telefonicznej ukraińskiego prezydenta.

Zelensky i Macron zgodzili się co do kwestii konieczności przerwania wymiany ognia na Donbasie oraz konieczności kontynuowania rozmów dyplomatycznych w formacie normandzkim. Takie same wnioski mają płynąć z rozmów Putina i Macrona. Ponadto, prezydenci Francji i Rosji uzgodnili, że w najbliższym czasie ma zostać zwołany szczyt poświęcony nowej architekturze bezpieczeństwa w Europie.

Władimir Putin obwinił o prowokacje na Donbasie stronę ukraińską. Stwierdził także, że Zachód powinien „poważnie” podejść do rosyjskich propozycji w zakresie gwarancji bezpieczeństwa.

W najbliższych dniach ma się odbyć spotkanie ministrów spraw zagranicznych Francji i Rosji.

Na podstawie: ukrinform.ua