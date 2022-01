Ukraiński wywiad: Rosja może szykować prowokacje by uzasadnić agresję

Według Głównego Zarządu Wywiadu MO Ukrainy, Rosja przygotowuje prowokacje przeciwko swoim własnym żołnierzom, aby w ten sposób uzasadnić działania przeciwko Ukrainie.

Działania takie miałyby być podjęte m.in. w Naddniestrzu, gdzie stacjonuje rosyjska grupa sił pokojowych.

Przed podobnymi działaniami ostrzegał także przedstawiciel Białego Domu i doradca prezydenta USA, Jake Sullivan, który na konferencji prasowej 13 stycznia 2022 roku powiedział, że strona amerykańska ma informacje o działaniach Rosji, które mogą mieć charakter prowokacji w celu uzasadnienia działań zbrojnych przeciwko Ukrainie. „Widzieliśmy ten scenariusz w 2014 roku i wiemy, że teraz jest on szykowany znowu” – powiedział Sullivan. Zdaniem strony amerykańskiej, nie ma jak na razie pewności co do tego, że prezydent Rosji podjął decyzję o działaniach zbrojnych przeciwko Ukrainie.

Równocześnie, Siły Zbrojne Federacji Rosyjskiej rozpoczęły sprawdziany gotowości bojowej. Polegają one m.in. na szybkim przerzucie części sił z Centralnego i Dalekowschodniego Okręgów Wojskowych do europejskiej części Rosji. Według strony ukraińskiej jest to także element przygotowania do ćwiczeń „Wschód-2022”.

Ponadto, w nocy z 13 na 14 stycznia 2022 roku doszło do ataku hakerskiego na strony internetowego Gabinetu Ministrów Ukrainy oraz kilku ministerstw oraz aplikacji „Dija”, służącej do realizacji usług dla obywateli. Zdaniem SBU i innych instytucji odpowiedzialnych za cyberbezpieczeństwo nie doszło do wycieku danych, a funkcjonowanie poszczególnych stron internetowych ma zostać wznowione w ciągu kilku godzin.

