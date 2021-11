Ukraina wzmacnia ochronę granicy z Białorusią

Do działań mają zostać włączone dodatkowe siły Służby Przygranicznej, Gwardii Narodowej i jednostki obrony terytorialnej

O podejmowanych działaniach poinformował szef ukraińskie MSW, Denis Monastyrski. „Podjęliśmy decyzję o wzmocnieniu obecności Państwowej Służby Przygranicznej Ukrainy na granicy ukraińsko-białoruskiej. Zidentyfikowaliśmy miejsca, gdzie może dojść do największego masowego skupienia migrantów i tam będzie skierowana większa liczba sił Gwardii Narodowej i Policji” – powiedział szef MSW Ukrainy po posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa i Obrony Ukrainy, które odbyło się 10 listopada 2021 roku i było poświęcone sytuacji na granicach Białorusi z Polską i Litwą.

Ponadto, w najbliższym czasie w obwodach przygranicznych mają zostać przeprowadzone ćwiczenia jednostek obrony terytorialnej w celu sprawdzenia ich zdolności współdziałania z innymi formacjami w przypadku pojawienia się dużych grup migrantów.

Z kolei sekretarz RNBO, Oleksij Daniłow, potępił wypowiedź deputowanego do Bundestagu z partii SPD, Nilsa Schmidta, który zaproponował, by grupy migrantów z Białorusi skierować do innego kraju, na przykład Ukrainy, gdzie mieliby otrzymać azyl.

Ukraina obawia się pojawienia się grup migrantów także na swoim odcinku granicy z Białorusią. Scenariusz taki jest realny w przypadku przedłużania się kryzysu na granicach z Polską i Litwą. W związku z powyższym, także Polska zakłada wzmocnienie działań w sferze bezpieczeństwa na granicy z Ukrainą.

