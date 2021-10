Jednostki ze wschodu łączą się podczas wspólnego ćwiczenia Wydra-21

W dniach 11-15 października 2021r. dowództwo LITPOLUKRBRIG wzięło udział w ćwiczeniu dowódczo-sztabowym pk. WYDRA-21 zorganizowanym w warunkach polowych przez 18 Dywizję Zmechanizowaną.

WYDRA-21 to kolejne w tym roku wspólne przedsięwzięcie szkoleniowe 18 Dywizji Zmechanizowanej i Brygady Litewsko-Polsko-Ukraińskiej. Trwające tydzień ćwiczenie miało na celu sprawdzenie przygotowania obsady LITPOLUKRBRIG do planowania i prowadzenia działań taktycznych w warunkach zagrożenia skażeniami i wystąpienia skażeń Podczas szkolenia ćwiczący mieli także okazję pogłębić umiejętności i nawyki w ramach organizacji działań oraz rozwiązywania problemów wynikających z sytuacji taktycznej. Dodatkowo, w trakcie ćwiczenia realizowane zostały zadania mające na celu sprawdzenie spójności działania i wzajemnego zrozumienia pomiędzy sekcjami brygady oraz grupą dowodzenia. Kierownictwo ćwiczenia dla Wielonarodowej Brygady wydzieliła 18 Dywizja Zmechanizowana, natomiast pierwszoplanowym ćwiczącym był sztab LITPOLUKRBRIG.

Jednym z głównych zadań Litewsko-Polsko-Ukraińskiej Brygady jest działalność szkoleniowa ukierunkowana m.in. na wspieranie reformy Sił Zbrojnych Ukrainy. Oficerowie organizują różnego rodzaju przedsięwzięcia szkoleniowe poza granicami Polski i w nich uczestniczą. Szkolenia w samej Brygadzie do tej pory opierały się na wewnętrznym systemie treningów i warsztatów. Niedawno Brygada została podporządkowana szkoleniowo do formowanej na wschodzie Polski 18 Dywizji Zmechanizowanej, co stworzyło możliwości do wspólnego działania. „Wiele nas łączy” – podkreśla kierownik ćwiczenia gen. dyw. Jarosław Gromadziński, dowódca 18 Dywizji Zmechanizowanej. „Wielonarodowa Brygada funkcjonuje w naszym obszarze, nasz batalion dowodzenia ma wydzielony element do jej zabezpieczenia, więc współdziałanie jest czymś naturalnym, chociażby dzięki organizacji wspólnych przedsięwzięć szkoleniowych” – wyjaśnia generał.





Wspólne ćwiczenie było okazją do wymiany doświadczeń i procedur pomiędzy dwiema jednostkami. Końcowa ocena i analiza potwierdziła potencjał żołnierzy LITPOLUKRBIG w zakresie planowania i realizacji kolejnych zadań.

Źródło: LITPOLUKRBRIG