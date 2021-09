Prezydent Ukrainy kolejny raz odwiedzi USA

Wizyta Wołodymyra Zelenskiego będzie związana z obradami sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ

„Prezydent jedzie do Nowego Jorku z jasnym celem: skonsolidowania wsparcia świata dla Ukrainy. To odnosi się do kwestii przeciwdziałania rosyjskiej agresji, zachęcania do inwestowania na Ukrainie i walki z pandemią Covid-19” – powiedział szef MSZ Ukrainy, Dmytro Kuleba. Dodał, że szczególnie ważną rolę w rozmowach będzie odgrywać kwestia Krymu.

W ramach wizyty, poza wystąpieniem na sesji ZO ONZ planowane są także liczne spotkania dwu- i wielostronne, w tym m.in. z sekretarzem generalnym ONZ, sekretarzem generalnym NATO, jak również z liderami kilku państw, w tym m.in. Polski oraz Litwy, Łotwy i Estonii.

Poprzednia wizyta prezydenta Ukrainy w USA miała miejsce w dniach 31 sierpnia-4 września 2021 roku, a jej głównym punktem były rozmowy z prezydentem USA, Joe Bidenem.

Na podstawie: president.gov.ua, pravda.com.ua,