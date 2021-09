S. Najew: Rosja może zacząć działania zbrojne w dowolnym momencie

Według dowódcy Operacji Sił Połączonych na Donbasie Rosja może w dowolnym momencie podjąć zakrojone na szeroką skalę działania bojowe na południu Ukrainy.

„Zagrożenia ze strony Federacji Rosyjskiej na południu Ukrainy z każdym rokiem rosną (…) Rosja może przejść do realnych działań bojowych w momencie, jaki będzie wygodnym dla rosyjskiego kierownictwa” – powiedział Serhij Najew dodając, że sprzyja temu militaryzacja Półwyspu Krymskiego i stworzenie na tym obszarze faktycznie potężnej bazy wojskowej. Ponadto, Rosja cały czas rozbudowuje potencjał wojskowy także w innych obszarach, prowadzi ćwiczenia zakładające agresywne scenariusze i może szybko przerzucać swoje siły na duże odległości.

Według ukraińskiego dowódcy, aktualnie nie zaobserwowano na Krymie gotowych do podjęcia działań zgrupowań sił rosyjskich, wobec czego jest mało prawdopodobnym, by w najbliższym czasie miało dojść do podjęcia działań przez stronę rosyjską. Mimo tego, Siły Zbrojne Ukrainy pozostają w stanie gotowości do odparcia ewentualnej agresji.

Aktualnie trwają ćwiczenia rosyjskiej Floty Czarnomorskiej, w których bierze udział około 20 okrętów.

Na podstawie: rbk.ua, ukrinform.ua,