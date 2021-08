Andrzej Duda odwiedzi Ukrainę i Mołdawię

W niedzielę, 22 sierpnia 2021 roku, prezydent RP uda się z wizytą do Mołdawii i Ukrainy.

W czasie wizyty na Ukrainie Andrzej Duda weźmie udział w obchodach 30-lecie niezależności Ukrainy, które odbędą się 24 sierpnia 2021r. Weźmie także udział w spotkanie inaugurującym „Platformę Krymską” – format współpracy zainicjowany przez Kijów, którego celem ma być wypracowanie rozwiązań polegających na zakończeniu okupacji Półwyspu przez Rosję. Szczyt odbędzie się 23 sierpnia.

„Spotkanie to będzie przede wszystkim okazją do potwierdzenia naszego stanowiska co do integralności terytorialnej Ukrainy, ale również nie zamierzamy uciekać od innych tematów. To jest moment w stosunkach polsko-ukraińskich, kiedy te dwa kraje są do siebie politycznie bardzo zbliżone przez ogólną sytuację międzynarodową – nie tylko sprawę Nord Stream 2, ale również kryzys, który obserwujemy od kilku dni. Mówię o Afganistanie, o wydarzeniach światowych” – powiedział szef Biura Polityki Międzynarodowej w Kancelarii Prezydenta, Jakub Kumoch.

W trakcie wizyty, poza rozmowami z przedstawicielami ukraińskich władz, planowane są także spotkania z liderami Litwy, Łotwy i Estonii.

Z kolei 26 i 27 sierpnia prezydent RP będzie przebywał z wizytą w Mołdawii, gdzie również odbędą się uroczystości związane z 30-leciem niezależności tego kraju. W ramach spotkania planowane są m.in. rozmowy z prezydent Mołdawii, Mają Sandu. „Jest to moment, w którym do władzy doszła bardzo ambitna, młoda, reformatorska ekipa, która po prostu wymaga wsparcia. I tego wsparcia ani Polska, ani Europa nie powinny Mołdawii odmawiać” – powiedział Jakub Kumoch podczas spotkania z dziennikarzami.

Na podstawie: prezydent.pl,