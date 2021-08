Ukraina ewakuowała swoich obywateli z Afganistanu

W sobotę, 21 sierpnia 2021 roku ukraiński samolot transportowy Ił-76MD ewakuował ze stolicy Afganistanu 83 osoby.

Działania związane z ewakuacją były zabezpieczane przez żołnierzy jednostki specjalnej ukraińskiego wywiadu wojskowego: 10 Oddziału Oficerskiego Głównego Zarządu Wywiadu MO Ukrainy (10 HUR).

Na pokładzie samolotu, który w sobotę wieczorem opuścił lotnisko w Kabulu znalazły się 83 osoby, w tym obywatele Ukrainy (31 osób) oraz innych państw (w tym Afganistanu), jak również personel wojskowy zabezpieczający ewakuację.

10 HUR pozostaje najbardziej utajnioną jednostką specjalną w ramach Sił Zbrojnych Ukrainy. Wiadomo, że jest to formacja przeznaczona przede wszystkim do działań poza granicami kraju, złożona (jak sugeruje nazwa) z personelu oficerskiego, o największym doświadczeniu i stażu służby. Prawdopodobnie jej personel to kilkaset osób, w tym kilkudziesięciu operatorów w kilku zespołach bojowych.

