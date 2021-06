RNBO przyjęła dekret o integracji z NATO

Rada Bezpieczeństwa i Obrony Ukrainy na zamkniętym posiedzeniu omówiła kwestie związane z pogłębieniem integracji Ukrainy z NATO i uchwaliła decyzje w tej sprawie.

„Kwestią na porządku dziennym były działania mające na celu pogłębienie integracji Ukrainy z NATO (…) uchwalono wszystkie odpowiednie decyzje, jednogłośnie” – powiedział sekretarz Rady, Oleksij Daniłow. Ponadto, sekretarz RNBO stwierdził, że Francja i Niemcy są częściowo odpowiedzialne za okupację Krymu, jako że w 2008 odmówiły Ukrainie i Gruzji Planu dla Członkostwa w NATO (MAP), co w dalszej perspektywie skutkowało rosyjską agresją na Gruzję, a następnie na Ukrainę. „Przede wszystkim to Francja i Niemcy, które są ekonomicznymi partnerami Rosji (…) pamiętamy, jak w 2008 roku Rosja zaatakowała Gruzję, potem miała miejsce sytuacja z okupacją Krymu” – powiedział Daniłow.

Sekretarz RNBO dodał, że Kijów prowadzi z Berlinem i Paryżem rozmowy na temat budowy Nord Stream 2 i konsekwencji tego działania dla Ukrainy.

14 czerwca 2021 w Brukseli odbędzie się spotkanie głów państw i rządów krajów NATO, bez udziału krajów partnerskich. Według ministra spraw zagranicznych Ukrainy na szczycie nie będzie mowy o przyjęciu MAP dla Ukrainy, na co nadzieję wyrażali niedawno przedstawiciele ukraińskich władz. Zamiast tego Ukraina ma otrzymać zaktualizowaną wersję Celów Partnerstwa z NATO, zawierający zadania, jakie będą miały zostać wykonane w zakresie standardów przez stronę ukraińską do 2025 roku. Jak dotąd Ukraina wdrożyła 292 standardy (19%) spośród wymaganych przez Sojusz Północnoatlantycki, co jest liczbą zbliżoną do krajów, które niedawno wstąpiły do NATO. Przedstawiciele Paktu wskazują na konieczność kontynuowania reform, w tym zwłaszcza w zakresie cywilnej kontroli nad armią.

