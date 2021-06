Ukraina wzmacnia ochronę granicy z Białorusią

Do działań na odcinku granicy ukraińsko-białoruskiej zostały skierowane dodatkowe jednostki Państwowej Służby Przygranicznej Ukrainy, w tym pododdział specjalny „Dozor” oraz śmigłowce i samoloty bezzałogowe.

„Musimy nadal zwiększać poziom ochrony granicy z Białorusią. Dotyczy to całego odcinka, także i granic stref wykluczenia (w pobliżu nieczynnej elektrowni w Czarnobylu – przyp. polukr.net). I chociaż dzisiaj sytuacja na granicy z Białorusią jest stabilna, a ochrona granicy została wzmocniona, to nadal będziemy zwiększać nasze możliwości techniczne i inżynieryjne w tym obszarze” – powiedział szef Państwowej Służby Przygranicznej Ukrainy, Serhij Deinenko.

Wzmocnienie sił na granicy z Białorusią jest realizowane co najmniej od zeszłego roku, gdy rozpoczęły się masowe protesty przeciwko Aleksandrowi Łukaszence. W ciągu ostatnich tygodnia Ukraina, podobnie jak wiele innych krajów europejskich, zamknęła swoją przestrzeń powietrzną dla lotów do i z Białorusi po zatrzymaniu przez białoruskie służby specjalne dziennikarza i opozycjonisty Ramana Pratasiewicza, który znajdował się na pokładzie zmuszonego do lądowania samolotu pasażerskiego linii Ryanair. Ponadto, strona ukraińska oczekuje wzrostu napięcia w związku z planowanymi na wrzesień br. manewrami Zapad-21, które odbędą się na terytorium Rosji i Białorusi.

Do działań na granicy z Białorusią skierowano w ostatnim czasie m.in. zakupione od Francji śmigłowce H125 i H145. Państwowa Służba Graniczna Ukrainy posiada także na wyposażeniu kilka zestawów produkowanych w Polsce samolotów bezzałogowych typu „Flyeye”. Działania w tym obszarze prowadzi także 10 Samodzielny Oddział Operacyjnego Reagowania Służby Przygranicznej Ukrainy „Dozor”, na wyposażeniu którego znajdują się m.in. zakupione w zeszłym roku łodzie „Safe Boat 27”.

10 Samodzielny Oddział Operacyjnego Reagowania Służby Przygranicznej Ukrainy „Dozor” (ukr. Diesjatyj Okremnyj Zahin Operatywnoho Reagowania – DOZOR) to funkcjonująca od 2018 roku jednostka specjalna Państwowej Służby Przygranicznej Ukrainy, przeznaczona do realizacji zadań o najwyższym stopniu ryzyka. W selekcji do jednostki mogą brać udział jedynie kandydaci pełniący służbę w Państwowej Służbie Przygranicznej – preferowani są posiadający wcześniej doświadczenie służby wojskowej lub w innych formacjach uzbrojonych. Jednostka posiada swoje pododdziały w Kijowie, Charkowie, Lwowie, Odessie, Chersoniu, Żytomierzu i wielkich Mostach.

Podstawowym uzbrojeniem oddziału są karabinki UAR-15 (produkowana na Ukrainie wersja karabinu AR-15) i pistolety maszynowe HK MP-5. Znaczna część wyposażenia jednostki została pozyskana w USA: poza wspomnianymi wyżej łodziami patrolowymi zakupiono także sprzęt dla płetwonurków, karabiny snajperskie Barrett, a także sprzęt do obserwacji i działań w nocy. Instruktorzy z USA brali udział w szkoleniu zespołów snajperskich oddziału.

Na podstawie: defence-ua.com