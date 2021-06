Prezydent Ukrainy: brak obietnicy członkostwa w NATO dla Ukrainy to wzmacnianie Rosji

Wołodymyr Zelensky spotkał się z przebywającymi z wizytą w Kijowie przedstawicielami Kongresu USA. Byli to Jeanne Shaheen, Robert Portman i Christopher Murphy.

Według ukraińskie prezydenta, odmowa wskazania Ukrainie jasnych perspektyw członkostwa w Sojuszu Północnoatlantyckim spowoduje wzmocnienie pozycji Rosji w Europie. Zelensky dodał, że w ocenie strony ukraińskiej wprowadzone po aneksji Krymu sankcje już nie działają i są skutecznie omijane przez Rosję, wobec czego potrzebny jest „nowy format polityki sankcyjnej”.

„Rosja przywykła i nauczyła się z tym żyć, zajmując przy tym inne tereny i grożąc Europie. Cywilizowany świat nie może na to pozwalać. Uważam, że trzeba nie tylko naciskać, ale wprowadzić nowy format polityki sankcji” – powiedział Wołodymyr Zelensky.

Przedstawiciele amerykańskiej delegacji wysłuchali także informacji na temat sytuacji na wschodzie Ukrainy, w tym na linii rozgraniczenia na Donbasie, o czym poinformował ich głównodowodzący SZ Ukrainy, generał Rusłan Chomczak wskazując, że strona rosyjska nadal utrzymuje swoje wojska w pobliżu granicy z Ukrainą w obwodach rostowskim, woroneskim oraz na okupowanym Krymie.

Podczas rozmów pojawił także temat gazociągu Nord Stream 2, którego budowy obawia się także Ukraina. „To potężna broń, jaką dostaje do rąk Rosja” – powiedział ukraiński prezydent, podkreślać, że kwestia ta jest istotna z punktu widzenia zbliżającego się spotkania prezydentów Rosji i USA, które ma odbyć się 16 czerwca br. w Genewie. Odnosząc się do tej kwestii, była wiceszef MSZ Ukrainy Olena Zerkal stwierdziła w wywiadzie prasowym, że amerykański Kongres będzie dążył do wymuszenia na prezydencie USA wprowadzenia sankcji wobec Rosji, które uniemożliwią dokończenie budowy gazociągu po dnie Bałtyku.

Na podstawie: pravda.com.ua, president.gov.ua,