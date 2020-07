Szef MSZ Niemiec: dla odbudowy relacji strategicznych z Rosją potrzebne są decyzje ws. Ukrainy

Minister spraw zagranicznych Niemiec Heiko Maas powiedział, że od rozwiązania konfliktu na wschodzie Ukrainy zależy odnowienie strategicznych relacji pomiędzy UE i Rosją.

„Chcemy przygotować się do czasu, kiedy z Rosją będzie można znów intensywniej rozmawiać o strategicznych stosunkach. Uważam, że trzeba sie na to przygotować. To temat, którym zajmiemy się w czasie prezydencji w Radzie UE (…) postęp jest ograniczony, ale rozwiązanie konfliktu na wschodzie Ukrainy to warunek dla tego, aby w UE można było nadal rozmawiać na temat Rosji” – powiedział Maas podczas posiedzenia Komitetu ds. zagranicznych Europarlamentu, poświęconego priorytetom Berlina podczas prezydencji w Radzie UE.

Zdaniem szefa MSZ Niemiec, w UE nadal jest zgoda co do utrzymywania sankcji wobec Rosji. Dodał, że postępy rozmów w tzw. formacie normandzkim, w którym ze strony unijnej biorą udział Niemcy i Francja, są powolne, a porozumienia ws. wstrzymania ognia i wycofania wojsk nie udało się zrealizować.

Odnosząc się do kwestii budowy gazociągu Nord Stream 2 Heiko Maas stwierdził, że dla Niemiec to niezmiennie projekt biznesowy, będący jednym z wariantów dywersyfikacji dostaw surowców energetycznych.

3 lipca br. w Berlinie odbyły się rozmowy doradców liderów państw formatu normandzkiego. Termin kolejnego spotkania na szczeblu ministrów nie jest jak na razie znany.

Na podstawie: eurointegration.com.ua,