Na Donbasie zaczęło obowiązywać kolejne zawieszenie broni

Od północy 27 lipca 2020 roku na linii rozgraniczenia wojsk na Donbasie obowiązuje kolejne zawieszenie broni, wynegocjowane w czasie obrad Trójstronnej Grupy Kontaktowej w Mińsku.

Decyzja w sprawie wstrzymania ognia została podjęta na spotkaniu Grupy w Mińsku 22 lipca 2020 roku. Zgodnie z porozumieniem, zawieszenie broni ma obowiązywać do momentu zakończenia konfliktu. Do godziny 9.00 czasu polskiego nie zanotowano naruszeń „reżimu ciszy”, choć strona ukraińska poinformowała o planach prorosyjskich bojowników, zakładających zorganizowanie prowokacji mającej na celu zerwanie zawieszenia broni i obwinienie o to działania wojsk ukraińskich.

O konieczności wprowadzenia skutecznego zawieszenia broni rozmawiali telefonicznie w dniu 26 lipca prezydenci Ukrainy i Rosji – Wołodymyr Zelensky i Władimir Putin.

Począwszy od początku konfliktu na Donbasie zawieszenie broni było wprowadzane kilkadziesiąt razy, jednak jak dotąd w żadnym wypadku nie doprowadziło do faktycznego wstrzymania walk.

Aktualizacja godzina 15.00: według informacji sztabu Operacji Sił Połączonych, prorosyjscy bojownicy co najmniej dwukrotnie naruszyli zawieszenie broni – ok. godziny 1.00 oraz 9.00 czasu lokalnego.

