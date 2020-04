Ukraina wysłała misję medyczną do Włoch

20 ukraińskich lekarzy wyleciało w sobotę, 4 kwietnia, na pokładzie samolotu An-72 Gwardii Narodowej Ukrainy. Na miejscu włączą się w działania mające na celu opanowanie epidemii COVID-19.

„To dla nas ważny krok, właściwy – pomagać przyjaciołom w potrzebie. To także przejaw solidarności i konkretnej pomocy. We Włoszech mieszka i pracuje wielu Ukraińców, co najmniej 100 z nich jest obecnie leczonych w tamtejszych szpitalach” – powiedział szef MSW Ukrainy, Arsen Awakow.

Według informacji MSW Ukrainy, grupa lekarzy wysłanych do Włoch składa się m.in. ze specjalistów ds. zakażeń, reanimacji, chirurgii, anastezjologii. W najbliższych dniach Ukraina ma również dostarczyć do Włoch pierwszy transport pomocy humanitarnej, na który będzie składać się sprzęt medyczny i ochronny.

Kilka dni wcześniej misję medyczną do Włoch wysłała także Polska. W jej skład weszli przedstawiciele Wojskowego Instytutu Medycznego oraz Polskiego Centrum Pomocy Międzynarodowej.

Na podstawie: pravda.com.ua, facebook.com/PCPM.NGO