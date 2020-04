Ukraiński An-124 dostarczył sprzęt medyczny do Wrocławia

9 kwietnia na lotnisku we Wrocławiu wylądował samolot transportowy ukraińskich linii Antonov Airlines An-124-100, który dostarczył ładunek sprzętu medycznego z Chin do Polski.

Lot odbył się w ramach NATO-wskiego programu SALIS (ang. Strategic Airlift International Solution) na trasie Szanghaj-Ałma-Ata-Wrocław. W ramach rejsu dostarczono sprzęt ochronny, m.in. maski, rękawice i kombinezony medyczne, które trafią do placówek medycznych w całej Polsce.

Wcześniej w ramach tego samego programu realizowane były loty do innych państw, m.in. do Czech, Hiszpanii i Grecji. Z kolei 7 kwietnia 2020r. podobny ładunek do Warszawy dostarczył również An-124-100, należący do rosyjskiej linii Wołga-Dniepr. Podobne loty były także realizowane samolotami typu Boeing 787 Dreamliner należącymi do PLL LOT oraz innych przewoźników komercyjnych.

Z kolei 14 kwietnia na warszawskim lotnisku Okręcie oczekiwany jest ukraiński samolot transportowy An-225 „Mrija”, należący do linii Antonov Airlines.

Maszyny typu An-124 w ciągu ostatnich lat kilkukrotnie odwiedzały lotnisko w Warszawie, m.in. w 2018 roku (na zdjęciu, fot. polukr.net).

Na podstawie: milmag.pl, gov.pl,