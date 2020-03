Ukraina ewakuuje swoich obywateli w związku z COVID-19

Ukraińskie władze wskazały miejsca, z których obywatele Ukrainy będą mogli dostać się na Ukrainę bezpłatnie lub po zakupie biletów o obniżonych cenach.

17 marca międzynarodowy ruch pasażerski pomiędzy Ukrainą a innymi krajami został wstrzymany, co uniemożliwia powrót znacznej części obywateli Ukrainy i osób posiadających prawo pobytu na Ukrainie. Wobec powyższego, w 11 miastach na świecie mają być zlokalizowane punkty, skąd Ukraińcy będą mogli dostać się do kraju.

Według informacji ukraińskiego MSZ mają to być: Stambuł (lot samolotem), Dubaj i Abu Dhabi (samolot), Praga (samolot do Polski, dalej podróż pociągiem), Berlin (samolot i pociąg), Warszawa i Przemyśl (pociąg), Wiedeń (samolot i pociąg), Bratysława (samolot do Polski, pociąg), Ryga i Wilno (pociąg). W najbliższych dniach mają zostać zorganizowane także loty z miast, gdzie znajduje się największa liczba obywateli Ukrainy. O dokładnym rozkładzie lotów mają informować placówki dyplomatyczne.

Z kolei prezydent Wołodymyr Zelensky podpisał ustawę dotyczącą funkcjonowania państwa w związku z pandemią koronawirusa, w tym m.in. kwestii wsparcia dla podmiotów gospodarczych oraz dostępności zasobów dla służb medycznych. Ustawa została przyjęta przez Radę Najwyższą Ukrainy wczoraj, 17 marca i reguluje kwestie zakupu towarów (przede wszystkim za granicą), usług, itp. niezbędnych dla walki z koronawirusem. M.in. w czasie trwania kwarantanny mają nie byc naliczane kary za usługi komunalno-mieszkaniowe, a pracownicy mają mieć możliwość pracy z domu lub otrzymania bezpłatnego urlopu na czas kwarantanny. Przewidywana jest także możliwość wypłaty zapomogi w wysokości 50% średniej pensji na czas pobytu w szpitalach oraz samoizolacji.

Na podstawie: pravda.com.ua,