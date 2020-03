Rada Najwyższa Ukrainy uchwaliła ustawę ws. COVID-19

Ukraiński parlament przyjął dokument nowelizujący szereg aktów prawnych w związku z koniecznością zapobiegania epidemii koronawirusa.

Przyjęte regulacje przewidują m.in. kary finansowe, a nawet pozbawienie wolności w razie naruszenia zasad kwarantanny. „Naruszenie zasad kwarantanny przez obywateli pociągnie za sobą kary w wysokości od jednej do dwóch tysięcy minimalnych kwot dochodów” – napisano w przyjętym dokumencie. Kary dla osób na stanowiskach urzędniczych mają być kilka razy wyższe. Za umyślne działania sprzyjające rozszerzaniu się epidemii jest przewidziana kara od 6 miesięcy do 3 lat więzienia, jeśli działania takie spowodowałyby śmierć innych osób lub inne poważne straty – od 5 do 8 lat więzienia.

Z kolei prezydent Ukrainy Wołodymyr Zelensky stwierdził, iż celowym jest wprowadzenie zasad kwarantanny, które zabraniałyby zgromadzeń publicznych 10 lub więcej osób, włącznie ze zgromadzeniami o charakterze religijnym. Ponadto, w obwodach żytomierskim i czerniowieckim, gdzie zanotowano pierwsze przypadki zachorowań, może zostać wprowadzony stan nadzwyczajny.

Zgodnie z decyzją rządu, 18 marca br. mają zostać zamknięte połączenia autobusowe, kolejowe i lotnicze pomiędzy głównymi miastami i obwodami Ukrainy.

Na podstawie: pravda.com.ua,