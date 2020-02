Na Ukrainie powstaną Biura Integracji Europejskiej

W każdym obwodzie Ukrainy ma powstać Biuro Integracji Europejskiej. Pierwsze z nich ma zostać otwarte w maju tego roku w Chersoniu.

„W tym roku stworzymy jedno takie biuro i będziemy monitorować jak będzie ono działać. To biuro w Chersoniu, gdzie zostanie ono otwarte już w maju. Odpowiednio, do końca roku będziemy korygować jego prace i wprowadzać zmiany na kolejne lat (…) kurs na integrację europejską zakłada, że będziemy zajmować się tym tematem nie tylko w stolicy, ale także w regionach, tak, by każdy mógł zrozumieć zalety i korzyści związane z integracją europejską, co pozwoli podwyższyć jakość życia ludzi i stworzyć warunki dla biznesu” – powiedział wicepremier ds. integracji europejskiej, Dmytro Kuleba.

Celem działań biur będzie stworzenie możliwości dla przyciągania inwestycji i wprowadzanie standardów europejskich na poziomie regionalnym, m.in. w formie treningów dla przedstawicieli struktur samorządów lokalnych w zakresie nawiązywania relacji z UE.

Kolejnym miastem, gdzie powstanie Biuro Integracji Europejskiej będzie Charków, m.in. wobec faktu, iż 30% obrotów handlowych tego regionu przypada na kraje UE.

Na podstawie: eurointegration.com.ua,