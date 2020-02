26 lutego na Ukrainie obchodzono Dzień sprzeciwu okupacji Krymu i Sewastopola

Obchody odbyły sie po raz pierwszy od ustanowienia przez prezydenta Ukrainy Dnia sprzeciwu okupacji Autonomicznej Republiki Krym i miasta Sewastopol. O podpisaniu odpowiedniego postanowienia prezydent Wołodymyr Zelensky poinformował podczas otwarcia forum „Age of Crimea 2020”.

„Upamiętniając męsto i heroizm wszystkich uczestników demonstracji, dziś podpisałem dekret o Dniu sprzeciwu okupacji AR Krym i miasta Sewastopol, który będzie odtąd odbywał się co roku, 26 lutego” – powiedział Wołodymyr Zelensky. Dodał, że powrót Krymu do Ukrainy będzie celem jego prezydentury i szansa na odnowienie „wiary w prawo międzynarodowe i sprawiedliwość”.

Dzień sprzeciwu ustanowiono dla uczczenia daty demonstracji Tatarów Krymskich i Ukraińców w Symferopolu, która odbyła się 26 lutego 2014 roku. Dzień wcześniej, 25 lutego, obok budynku Rady Najwyższej AR Krym, siedziby parlamentu, odbyła się prorosyjska demonstracja, zorganizowana przez organizację „Front Krymski” i tzw. kozaków. Jej uczestnicy domagali się odłączenia od Ukrainy i przeprowadzenia referendum. 26 lutego pod budynkiem miały miejsce dwie demonstracje, proukraińska, zorganizowana przez Medżlis narodu krymskotatarskiego, która zebrała ok. 10 tysięcy uczestników i prorosyjska, licząca ok. 700 osób, zorganizowana przez partię „Rosyjska jedność”. Doszło do starć pomiędzy uczestnikami obu zgromadzeń, w wyniku czego zginęły dwie osoby. Dzień później, 27 lutego, budynek został zajęty przez rosyjskie siły specjalne.

