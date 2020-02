Po aneksji Krymu Rosja wydobyła ponad 10 mld m3 ukraińskiego gazu

Według danych spółki DAK „Czornomornaftohaz”, o 2014 roku i aneksji Krymu Rosja wydobyła 10,4 mld metrów sześciennych tego surowca.

„W tym czasie, od 2014 do 2019 roku Rosja wydobyła ze złóż należących do Ukrainy 10,4 mld metrów sześciennych gazu. Wydobycie to zmniejszyło się z 2 mld m3 w roku 2014 do 1,5mld m3 w 2019” – powiedziała dyrektor firmy, Switana Neżnowa podczas Ukraińskiego Forum Energetycznego w Kijowie, które odbywa się w dniach 25-27 lutego 2020 roku. Rosji w zwiększeniu wydobycia przeszkadzają międzynarodowe sankcje, utrudniające obsługę platform.

„Naftohaz Ukrainy” planuje skierować do Europejskiego Trybunału Arbitrażowego pakiet dokumentów w ramach procesów przeciwko Federacji Rosyjskiej, dotyczącego utraty aktywów w związku z aneksją Krymu. Strona rosyjska zaprzecza, jakoby była winna firmie jakiekolwiek rekompensaty.

Platformy znajdujące się u wybrzeży Krymu zostały zajęte przez Rosję w 2014 roku, podobnie jak należące do firmy jednostki pływające i inne obiekty zlokalizowane na Półwyspie.

