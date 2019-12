Wstrzymanie ognia, wymiana jeńców i formuła Steinmeiera – podsumowanie spotkania w formacie normandzkim

Zgodnie z rezultatami rozmów prezydentów w formacie normandzkim, które odbyły się 9 grudnia br. w Paryżu, pełne wstrzymanie ognia ma nastąpić jeszcze do końca 2019 roku. Ma nastąpić także wymiana więźniów, jak również wycofanie wojsk na jeszcze trzech odcinkach (do końca marca 2020 roku). Zapisy związane z tzw. formułą Steinmeiera mają zostać również implementowane do ukraińskiego systemu prawnego.

Strony konfliktu mają podjąć działania na rzecz ustabilizowania sytuacji w strefie konfliktu, co oznacza m.in. pełne wstrzymanie ognia do końca 2019 roku oraz opracowanie planu rozminowania terenów objętych walkami (zgodnie z porozumieniem wypracowanym w ramach Trójstronnej Grupy Kontaktowej w Mińsku w marcu 2016 roku). Ma zostać także przygotowany i zrealizowany plan wymiany więźniów w formule „wszyscy za wszystkich”, a kontrolę nad tymi działaniami ma sprawować Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża – pracownicy tej organizacji mają otrzymać dostęp do kontaktu ze wszystkimi zatrzymanymi.

Uzgodniono również, że przedłużone zostanie funkcjonowanie ustawy o specjalnym statusie Donbasu w wybranych rejonach obwodów donieckiego i ługańskiego. Zapisy tzw. „formuły Steinmeiera” mają zostać włączone w ukraiński system prawny na bazie wersji uzgodnionej przez uczestników rozmów w formacie normandzkim i w ramach Trósjtronnej Grupy Kontaktowej.

Kolejne spotkanie w formacie normandzkim ma odbyć się w Berlinie za ok. 4 miesiące i ma być poświęcone m.in. przygotowaniu wyborów.

Jak stwierdził podczas konferencji prasowej Wołodymyr Zelensky, kwestia przeprowadzenia wyborów na terenach okupowanych była jedną z najtrudniejszych i będzie wymagać dalszych negocjacji. „Mamy z prezydentem Federacji Rosyjskiej absolutnie różne poglądy co do przekazania kontroli nad granicą i tego, kiedy będzie to możliwe” – powiedział ukraiński prezydent. Dodał, że kwestia ta będzie omawiana również podczas kolejnego spotkania.

„Podkreśliłem, że dla przeprowadzenia wyborów na terenach Donbasu konieczne jest wycofanie wszystkich zagranicznych grup zbrojnych, sprzętu wojskowego i rozbrojenie osób i grup pozostających na tych terenach” – powiedział Wołodymyr Zelensky.

Odnosząc się do kwestii tzw. „czerwonych linii” Wołodymyr Zelensky stwierdził, że są to kwestie, które nie mogą podlegać dyskusji, jako że nie ma na to zgody narodu ukraińskiego. Są to m.in. kwestie dotyczące federalizacji, zmiany kierunku polityki zagranicznej i rozwoju Ukrainy oraz ewentualnych zmian granic.

Na podstawie: president.gov.ua