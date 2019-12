Granica polsko-ukraińska: kolejki na większości przejść granicznych

Jak wynika z doniesień osób podróżujących przez granicę polsko-ukraińską, na niemal wszystkich drogowych punktach granicznych czas oczekiwania na odprawę osób i pojazdów wyjeżdżających z Polski na Ukrainę wynosi od kilku do kilkunastu godzin.

Na zwykle niezbyt uczęszczanym przejściu Krościenko-Smilnica (na zdj.) kolejka pojazdów oczekujących na odprawę ma ok. 5km, a czas oczekiwania oceniany jest na ok. 10 godzin. Z kolei w nocy z 21/22 grudnia na przejściu granicznym w Hrebennym/Rawie Ruskiej kolejka pojazdów osobowych miała 4 km, a ciężarowych – 11km. Problemy są również na przejściu w Dorohusku/Jagodinie, gdzie kolejka pojazdów ciężarowych ma ok. 10km.

Zwiększony ruch na przejściach granicznych związany jest z okresem świątecznym. Według szefa Służby Celnej Ukrainy, Maksyma Nefodowa, w przyszłym roku problem powinno częściowo rozwiązać wprowadzenie wspólnych kontroli na kolejnych przejściach granicznych.

Na podstawie: tsn.ua, facebook.com/Granica/Кордон PL-UA