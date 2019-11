Były dyrektor IPN Ukrainy Wołodymyr Wiatrowycz zostanie deputowanym do Rady Najwyższej

Rada Najwyższa pozbawiła mandatu deputowaną z partii „Europejska Solidarność” Irynę Łucenko na jej wniosek. Wobec powyższego, mandat obejmie kolejny na liście tej formacji politycznej, Wołodymyr Wiatrowycz, do niedawna szef Ukraińskiego Instytutu Pamięci Narodowej.

„Idę do polityki po to, by Ukraina była domem, w którym żyje się dostatnio i do którego z radością się wraca. Aby nasze dzieci mogły rozmawiać między sobą w języku ukraińskim, a nie w językach obcych, aby znały naszą historię, a nie tą napisaną za granicą i z pewnością patrzyły w przyszłość, niezagrożoną wojną czy zdradą kraju. Osobiście obiecuję, że nie poprę żadnych kompromisów co do interesów narodowych. Niech zmiany będą ukraińskimi! Idę budować ukraiński świat i powstrzymywać „rosyjski mir” – skomentował Wołodymyr Wiatrowycz swoją nominację wynikłą zarówno z rezygnacji Iryny Łucenko, która zrezygnowała ze względu na stan zdrowia jak i decyzji kolejnej na liście Natalii Bojko o przyjęciu posady doradcy wicepremiera.

Wołodymyr Wiatrowycz obejmie mandat deputowanego po złożeniu ślubowania.

Na podstawie: rada.gov.ua, facebook.com/volodymyr.viatrovych, facebook.com/i.lutsenko.press