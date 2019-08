Peru kupi ukraińskie samoloty transportowe

Koncern Antonow poinformował o wygranej w przetargu zorganizowanym przez MSW Peru, które kupi samoloty transportowe An-178.

Zakupione maszyny mają zastąpić dotychczas eksploatowane An-32B. Ukraiński oferent pokonał oferty złożone przez firmy Leonardo (z samolotem C-27J Spartan) oraz Airbus (C-295W). Wartość zamówienia to 65 mln dolarów. Decyzja ws. zakupu samolotów musi zostać jeszcze podpisana przez prezydenta Peru.

Poza MSW Peru zamówienia na samolot An-178 złożyły także ukraińskie MSW (13 maszyn) i linie lotnicze Silk Way Airlines (10 sztuk). Dostawy mają rozpocząć się w 2021 roku.

Prototyp An-178 został oblatany 7 maja 2015 roku, w pięć lat po oficjalnym rozpoczęciu programu budowy samolotu. To pierwszy samolot transportowy produkowany na Ukrainie bez wykorzystywania rosyjskich podzespołów. Może operować z prowizorycznych, gruntowych lądowisk, posiada zdolność przewożenia ładunków o masie 13,5 tony na dystansie do 1800 km (udźwig maksymalny to 18 ton). Może transportować 90 żołnierzy lub 80 spadochroniarzy a w wersji sanitarnej do 40 rannych na noszach i 30 w pozycji siedzącej.

Na podstawie: zbiam.pl,