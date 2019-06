Prezydent Ukrainy spotkał się z sekretarzem generalnym NATO

Ukraina będzie skupiać się na reformach, które będą zbliżać ją do NATO – powiedział Wołodymyr Zelensky po spotkanie z sekretarzem generalnym NATO, Jensem Stoltenbergiem.

„Ukraina, która jest stabilną, demokratyczną i zdolną do obronienia się – to nieodłączny element europejskiego bezpieczeństwa. Jestem przekonany, że nasze partnerstwo z Sojuszem będzie się efektywnie rozwijać. Mam nadzieję, że w perspektywie będziemy mogli to partnerstwo zmienić w pełne członkostwo” – powiedział Zelensky.

Z kolei sekretarz generalny NATO zadeklarował, że NATO nadal będzie udzielać wsparcia Ukrainie w różnych dziedzinach. „Ma pan, panie prezydencie, potężny mandat do wprowadzenia kluczowych reform, niezbędnych dla bezpieczeństwa kraju, a także zbliżenia Ukrainy do NATO” – powiedział Stoltenberg.

Spotkanie Wołodymyra Zelenskiego z sekretarzem generalnym NATO było jednym z serii w ramach wizyty ukraińskiego prezydenta w Brukseli. W jej ramach miały miejsce rozmowy m.in. z szefem KE Jean-Claude Junckerem, specjalną przedstawiciel ds. polityki zewnętrznej Federicą Mogherini oraz prezydentem RP Andrzejem Dudą.

Na podstawie: president.gov.ua,