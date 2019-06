Prezydent Ukrainy spotkał się z przewodniczącym Rady Europejskiej

Wołodymyr Zelensky i Donald Tusk spotkali się w środę, 5 czerwca wieczorem, w czasie wizyty ukraińskiego prezydenta w Brukseli.

„Ukraina może liczyć na Unię Europejską. Nie ma bezpiecznej Europy bez bezpiecznej Ukrainy” – powiedział po rozmowach z ukraińskim prezydentem Donald Tusk dodając, że UE będzie nadal angażować się we wzmacnianie demokracji i praworządności, walkę w korupcją, stabilizowanie gospodarki i reformy sektora energetycznego Ukrainy. Według jego oceny, wdrożenie umowy stowarzyszeniowej UE-Ukraina przyniosło wiele korzyści obu stronom porozumienia.

Donald Tusk negatywnie ocenił działania strony rosyjskiej polegające na nadawaniu obywatelstwa mieszkańcom Donbasu wskazując, iż przeczy to porozumieniom z Mińska. Wezwał także władze Rosji do uwolnienia 24 ukraińskich marynarzy aresztowanych po incydencie w Cieśninie Kerczeńskiej w listopadzie zeszłego roku.

Z kolei Wołodymyr Zelensky stwierdził, że UE pozostaje ważnym partnerem Ukrainy. „Integracja europejska to przede wszystkim zapewnienie systemowych zmian wewnętrznych oraz implementacja reform i zobowiązań, przewidzianych umową pomiędzy Ukrainą a UE” – powiedział ukraiński prezydent. Równocześnie, odnosząc się do konfliktu na wschodzie kraju wezwał do wzmocnienia nacisków na Rosję.

