LITPOLUKRBRIG z misją szkoleniową na Ukrainie

Oficerowie LITPOLUKRBRIG przeprowadzili dwutygodniowy kurs dla oficerów 14 Brygady Zmechanizowanej Wojsk Lądowych Sił Zbrojnych Ukrainy we Włodzimierzu Wołyńskim na Ukrainie.

Od 11 do 27 marca grupa instruktorów LITPOLUKRBRIG w składzie trzech żołnierzy z Ukrainy i trzech z Litwy przeprowadzili kurs dla sztabu we Włodzimierzu Wołyńskim na Ukrainie. Kurs przeprowadzony został w 14 BZ z udziałem personelu z 1 batalionu.

Głównym celem kursu było zapoznanie żołnierzy ukraińskich ze strukturami organizacyjnymi dowództw i sztabów, rodzajów stanowisk dowodzenia oraz obowiązków na stanowisku zgodnych ze standardami NATO. Żołnierze zostali również przeszkoleni z procesu decyzyjnego wykorzystywanego w trakcie planowania i realizacji operacji według NATO (Military Decision Making Process)

14 BZ gorąco powitała i wspierała kurs pomimo trwających przygotowań do operacji na wschodzie Ukrainy. Instruktorzy z LITPOLUKRBRIG docenili możliwość dzielenia się wiedzą z ukraińskimi oficerami, których zasób doświadczeń jest bardzo bogaty. Kurs zakończono wręczeniem certyfikatów dla żołnierzy oraz wymianą upominków.

Poniżej przedstawiamy kilka opinii wyrażonych przez instruktorów i uczestników kursu podczas rozmowy z rzecznikiem prasowym 14 BZ.

Jakie są główne zadania Kursu Oficerów Sztabu Batalionu?

Najważniejszą rzeczą dla nas było dostarczenie informacji oraz nauczenie procesu decyzyjnego (MDMP). Istotne dla nas było, aby uczestnicy zrozumieli proces planowania, które jest naprawdę konieczny dla funkcjonowania sztabu batalionu. Dodatkowo, uczyliśmy głównych działań i procedur, które są wykorzystywane w dowództwie NATO, niezbędnych by podjąć decyzję w każdej operacji.

Czy jest jakaś różnica między akceptacją Procesu Decyzyjnego w Siłach Zbrojnych Ukrainy w porównaniu z sztabem batalionu NATO?

Główną różnicą jest liczba personelu w sztabie. Sztab batalionu NATO składa się

z większej liczby personelu o dość wąskiej specjalizacji. W NATO większa odpowiedzialność ciąży na szefach sekcji, natomiast w sztabie batalionu SZ Ukrainy główna rola dedykowana jest dowódcy batalionu, jego zastępcy lub szefowi sztabu .

Czy sztab Brygady jest już przeszkolony? Czy już działacie jako instruktorzy dla swoich jednostek podległych?

Tak, oficerowie sztabowi LITPOLUKRBRIG stale podnoszą swoją wiedzę, umiejętności, aby móc uczyć i pełnić rolę instruktorów dla swoich podwładnych.

Jest Pan instruktorem. Czy uważa Pan, że wiadomości przez was przekazane są dla żołnierzy zrozumiałe i czy mogą zastosować tę nową wiedzę w praktyce?

Personel całkiem dobrze poradził sobie z przyswojeniem nowego materiału Najbardziej istotnym punktem tego szkolenia jest to, że oficerowie mają możliwość wykorzystania tej wiedzy i automatycznego zastosowania jej w praktyce.

Dowódca jednego z pododdziałów Brygady, Mikhail Prokopev także wyraził swoją opinię na temat szkolenia: „to nie tylko wykłady, ale także praktyczne zajęcia. Bardzo ważne jest zdobycie wiedzy teoretycznej i umiejętność natychmiastowego jej zastosowania. Zgodnie ze standardami NATO, nauczyliśmy się planować operacje dla różnych rodzajów walki oraz zrozumienia pracy dowódcy batalionu, oficerów sztabu i oficerów każdej sekcji. Moim zdaniem oficerowie sztabu są znacznie bardziej efektywni pracując zgodnie z standardami NATO. W krajach NATO liczba personelu w batalionach jest kilka razy większa i podzielona w sekcjach, co pozwala wszystkim skoncentrować się dokładnie na pracy ich sekcji od początku do końca. Jest to bardzo ważny element wsparcia i pomocy dla dowódcy batalionu. Dziękujemy instruktorom LITPOLUKRBRIG za wkład, który włożyli w kurs oraz możliwość pracy według standardów NATO”.

LITPOLUKRBRIG planuje kolejny taki kurs w lipcu. Dodatkowo planowany jest udział w JMTG-U w Jaworowie (wysyłani są tam polscy oficerowie), udział w ćwiczeniu RAPID TRIDENT 2019 i inne projekty szkoleniowe na Ukrainie. Każde przedsięwzięcie to większe doświadczenie oraz zjednoczenie trzech narodów w walce o pokój i bezpieczeństwo.

Olena Slobodianiuk, LITPOLUKRBRIG