Ambasada RP wystosowała notę do MSZ Ukrainy w związku z tablicą w Hucie Pieniackiej

Polskie przedstawicielstwo dyplomatyczne w Kijowie skierowało notę dyplomatyczną do ukraińskiego MSZ odnoszącą się do treści tablicy informacyjnej umieszczonej w pobliżu pomnika w Hucie Pieniackiej.

Według strony polskiej, umieszczona na miejscu w 2018 roku tablica informacyjna jest „przykładem relatywizacji tragicznych wydarzeń w Hucie Pieniackiej (…) w pobliżu pomnika ofiar, która zawiera fałszywą informację o przebiegu zbrodni z 1944 roku, a także napis w miejscu pamięci Ukraińców, którzy zginęli 20 km od Huty”. Napis na tablicy w języku polskim, ukraińskim i angielskim zawiera informację, że zbrodni dokonały oddziały niemieckich nazistów, a w wiosce działały formacje polskiego podziemia.

„Ambasada RP w Kijowie zwraca się w tej sprawie z notą protestacyjną do MSZ Ukrainy wskazując, że miejsca pamięci z takim tekstem stawiają pod znakiem zapytania oświadczenia strony ukraińskiej co do polityki dobrosąsiedztwa i wzajemnego przebaczenia w relacjach z Polską, a także zwraca się z prośbą o wyjaśnienie legalności ustanowienia obu obiektów” – poinformowała rzecznik ambasady, Ewa Suwara, podkreślając, że strona polska jest gotowa do dialogu dla wyjaśnienia spornych kwestii historycznych.

Rok temu, podczas obchodów 74 rocznicy zbrodni w Hucie Pieniackiej, wicedyrektor IPN, Krzysztof Szwagrzyk stwierdził, że treść wspomnianej tablicy to prowokacja ze strony tych sił na Ukrainie, które chcą napisania historii na nowo. „Nie zmienia to faktu, iż 28 lutego 1944 roku mieszkańcy Huty Pieniackiej zostali zabici przez Ukraińców na służbie niemieckiej” – powiedział wówczas historyk. Z kolei według informacji jakie pojawiły się na łamach „Historycznej prawdy”, zgodnie z dokumentami polskiego Archiwum Akt Nowych, wioska została zniszczona przez oddziały niemieckiej tajnej policji polowej.

W niedzielę, 24 lutego 2019 roku odbyły się obchody kolejnej rocznicy zbrodni w Hucie Pieniackiej. Wzięli w nich udział m.in. przedstawiciel Kancelarii Prezydenta RP Adam Kwiatkowski i przewodniczący lwowskiej Administracji Obwodowej, Oleg Synotka.

Na podstawie: polradio.pl,