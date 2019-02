Do Odessy przybył amerykański niszczyciel USS „Donald Cook”

25 lutego do portu w Odessie wszedł niszczyciel US Navy, „USS Donald Cook”. Wizyta okrętu na Ukrainie potrwa do 27 lutego.

Według informacji zamieszczonej przez służbę prasową amerykańskiej VI Floty, celem wizyty okrętu na Morzu Czarnym jest udział w sojuszniczej operacji na rzecz bezpieczeństwa i stabilności w regionie. W ramach tych działań, w ubiegłym tygodniu okręt uczestniczył w manewrach wspólnie z okrętami Sił Morskich Turcji.

Wcześniej okręt kilkukrotnie odwiedzał Ukrainę, m.in. w ramach manewrów „Sea Breeze”. W styczniu br. złożył wizytę w gruzińskim porcie Batumi, gdzie wziął udział w ćwiczeniach z jednostkami Straży Przybrzeżnej Gruzji.

„Donald Cook” to jednostka klasy „Arleigh Burke”. Mierzy 154m długości i ma wyporność 9000 ton. Okręt może przenosić do 96 pocisków rakietowych różnych typów (m.in. przeznaczonych do uderzeń na cele lądowe „Tomahawk”, przeciwlotniczych „Standard” i przeciwokrętowych „Harpoon”), na jego pokładzie bazują także dwa śmigłowce SH-60.

Na podstawie: mil.gov.ua,