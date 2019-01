Petro Poroszenko oficjalnie ogłosił swój start w wyborach prezydenckich

Urzędujący prezydent Ukrainy 29 stycznia 2019r. oficjalnie ogłosił zamiar startu w wyborach, które odbędą się 31 marca 2019 roku.

„Kończąc pięcioletnią kadencję startuję znowu dla podtrzymania strategicznego kursu w stronę UE i NATO, kursu na zmianę Ukrainy w kraj sukcesu i szczęśliwych ludzi. Razem zwyciężymy” – powiedział Poroszenko. Dodał, że robi wszystko, by odbudować integralność terytorialną kraju i doprowadzić do pokoju, aby zakończyć budowę silnego kraju, zdolnego do zapewnienia porządku, dobrobytu i bezpieczeństwa każdego obywatela.

„Mam poczucie głębokiej odpowiedzialności przed krajem, współczesnymi, przeszłymi i przyszłymi pokoleniami i ta odpowiedzialność skłania mnie by jeszcze raz starać się o urząd prezydenta. Chcę prosić wyborców o mandat do dalszego gwarantowania kursu na integrację europejską i euroatlantycką, gwarantowanie naszej niezależności” – powiedział Poroszenko.

„Jest się z czego cieszyć ale i za co przepraszać. Każdy mój krok, udany czy nie, nigdy nie przeczył strategii rozerwania związków z przeszłością, wyborem własnego szlaku na cywilizacyjny sojusz z Europą” – powiedział prezydent.

Do 28 stycznia Centralna Komisja Wyborcza zarejestrowała 22 kandydatów na stanowisko prezydenta Ukrainy.

Na podstawie: president.gov.ua, cvk.gov.ua