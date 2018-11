Mateusz Morawiecki: po wybudowaniu Nord Stream 2 Rosja może uderzyć na Kijów

Premier RP ostrzegł, że po zakończeniu budowy i uruchomieniu gazociągu Nord Stream 2 nic nie będzie powstrzymywać Rosji przed dalszą agresją na Ukrainie.

„Znam stanowisko niemieckiego rządu, że to projekt biznesowy. Jednak na wschód od Odry nikt w to nie wierzy” – powiedział Morawiecki podczas konferencji FOTAR w Hamburgu. „Będziecie zdziwieni kogo właśnie zacytuję, ale to Lenin powiedział, że kapitaliści „sprzedadzą nam pętlę na jakiej my ich powiesimy” – dodał Mateusz Morawiecki wskazując, że za pieniądze, które kraje europejskie płacą Rosji za gaz, Moskwa modernizuje swoją armię.

Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow nazwał wypowiedź polskiego premiera „nieudaną insynuacją”. Zdaniem Pieskowa, projekt jest ekonomicznie zasadny, a Rosja nie planuje agresywnych działań wobec Ukrainy.

Jak dotąd ponad 200 km morskiego odcinka gazociągu Nord Stream 2 zostało wybudowane. Od końca 2019 roku będzie on mógł transportować blisko 55 mld metrów sześciennych rosyjskiego gazu do Niemiec.

Na podstawie: pravda.com.ua,