Andrzej Duda złożył życzenia z Dnia Niezależności Ukrainy

Prezydent RP przesłał prezydentowi Ukrainy życzenia z okazji 27 rocznicy ogłoszenia Deklaracji Niezależności Ukrainy – poinformowała Administracja Prezydenta Ukrainy.

„Chcę zapewnić Was o naszym szacunku dla narodu ukraińskiego, który nieustępliwie buduje niezależne państwo i jest gotowym na największe ofiary wobec naruszeń prawa międzynarodowego i agresji sąsiedniego państwa. Chcę podkreślić nasze niezmienne wsparcie dla suwerenności i integralności terytorialnej Ukrainy w jej uznanych granicach. Wyrazem tego są inicjatywy i działania podejmowane na forum ONZ, OBWE, UE i NATO” – napisał Andrzej Duda. Zapowiedział również dalsze wsparcie Polski dla realizacji reform, które będą zbliżać Ukrainę do standardów obowiązujących we wspomnianych organizacjach.

„Mam nadzieję na osiągnięcie pozytywnych rezultatów także w ramach dialogu polsko-ukraińskiego w kwestiach naszej wspólnej historii. Jestem przekonany, że strategiczne partnerstwo Polski i Ukrainy powinno być budowane na fundamencie prawdy o tragicznej przeszłości i w duchu chrześcijańskich wartości bliskich obu narodom” – dodał polski prezydent.

Na podstawie: president.gov.ua