Poroszenko: kurs na UE i NATO należy wpisać do Konstytucji

Prezydent Ukrainy zapowiedział złożenie projektu ustawy, która pozwoli na wpisanie do Konstytucji Ukrainy zapisu o dążeniach do członkostwa w UE i NATO.

„Będziemy starać się, by umocować nasze dążenia do dołączenia do UE i NATO. Prawnicy znaleźli formułę, która pozwoli to zrobić optymalnie i szybko. Do otwarcia jesiennej sesji Rady Najwyższej, zaplanowanego na 4 września, będzie zarejestrowany projekt ustawy w tej sprawie” – powiedział Poroszenko podczas przemówienia z okazji święta niezależności Ukrainy.

„Od początku mojej prezydentury ten państwowy kompas niezmiennie pokazuje kierunek na zachód, w stronę oddalającą nas od imperium. Nigdy się to nie zmieniło i nie zmieni się, dopóki ten kompas jest w moich rękach” – powiedział prezydent Ukrainy dodając, iż Ukraina dąży do rozerwania wszystkich więzów, które łączą ją z radziecką przeszłością. „Uczynić Ukrainę wielką, silną, bez perspektywy powrotu do strefy rosyjskich wpływów – to zadanie naszego pokolenia (…) dziś granica cywilizacyjna przebiega wzdłuż północno-wschodnich granic Ukrainy” – powiedział Poroszenko.

„Wojna Rosji przeciwko Ukrainie – to część planu Kremla, mającego na celu zniszczyć UE i NATO (…) i do NATO nie idziemy z pustymi rękami, mając dziś jedną z najlepszych armii kontynentu, która istotnie wzmocni wschodnią flankę NATO. W zamian będziemy oczekiwać gwarancji kolektywnego bezpieczeństwa, które daje swoim członkom Sojusz” – dodał prezydent Ukrainy.

Prezydent Ukrainy odniósł się także do sankcji nałożonych w ostatnim czasie przez USA na Rosję. „Jesteśmy wdzięczni USA za sankcje. Są motywacją dla Rosji do powrotu do cywilizowanego świata, wycofania wojsk z Krymu i Donbasu, prowadzenia cywilizowanej polityki, poszanowania prawa międzynarodowego (…) zmuszają Moskwę do płacenia wysokiej ceny za naruszenia prawa międzynarodowego, których dokonuje” – powiedział Poroszenko.

